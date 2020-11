Reul: Immer mehr Rechtsextremisten bei Corona-Demos

Zu möglichen Verbindungen der Initiative «Querdenken» und der rechten Szene gebe es keine direkten Erkenntnisse, sagte Reul. Manche distanzierten sich von den Rechten, andere begrüßten sie sogar. Die «Querdenken»-Initiative sei politisch nicht einheitlich. Allenfalls gebe es bei ihre Anhängern eine «ideologische Verwandtschaft, dass man von Verschwörungen lebt», sagte Reul. Der Verfassungsschutz nehme mögliche rechte Verbindungen in diese «Mischszenen» aber schon länger in den Blick. Der Minister empfahl Kritikern der Corona-Maßnahmen, entweder dafür zu sorgen, dass Rechtsextreme von den Demos entfernt würden oder selber gar nicht erst daran teilzunehmen.

Auch in NRW hatte es am Wochenende wieder Corona-Demonstrationen gegeben - teils ungenehmigt. In Düsseldorf war nach dem Verbot eines Aufzugs auf dem Gelände der Rheinkirmes am Sonntagnachmittag eine Standkundgebung geplant. Laut Polizei rechnet der Anmelder mit Tausenden Teilnehmern.