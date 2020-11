Brand bei Schaustellerbetrieb: Großer Schaden

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Auf dem Gelände eines Schaustellerbetriebes in Gelsenkirchen-Ückendorf ist am Sonntagabend ein Brand ausgebrochen. Dabei entstand ein großer Schaden «im schätzungsweise sechsstelligen Bereich», wie ein Sprecher der Feuerwehr in der Nacht sagte. Zwei Verkaufsstände seien völlig zerstört worden, zudem seien die Flammen auf eine angrenzende Lagerhalle mit weiteren Holzhütten übergesprungen.

Von dpa