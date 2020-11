NRW-Industrie macht deutlich weniger Geschäft

In Zeiten der Corona-Pandemie haben die 5182 Industriebetriebe in NRW ihre Personalkosten reduziert, dies aber in Anbetracht ihrer Umsatzeinbrüche eher moderat getan: Von Januar bis September waren den Angaben zufolge im Schnitt 1,081 Millionen Menschen bei den Firmen beschäftigt, das waren rund 21 000 weniger als im Vorjahreszeitraum - ein Minus von 1,9 Prozent.