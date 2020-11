Emmerich (dpa) - Der 6,5 Millionen Euro schwere Coup im Hauptzollamt in Emmerich (NRW) wird am Mittwoch Thema in der ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY... ungelöst». Unter anderem werde das Fahndungsfoto gezeigt, das einen der Täter bei der Flucht zeige, teilte die Produktionsfirma am Montag mit.

Von dpa