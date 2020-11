Solingen sieht Rückenwind für Konzept der Klassenteilung

Solingen (dpa/lnw) - Die Stadt Solingen sieht sich nach Signalen aus Berlin und Bayern in ihrem Konzept der Klassenteilung für weiterführende Schulen bestätigt. Vor zwei Wochen hatte die bergische Stadt zur Bekämpfung der Pandemie angekündigt, dass wechselweise eine Hälfte einer Klasse im Präsenz-, die andere Hälfte daheim im Distanzunterricht lernen soll. Die NRW-Landesregierung sagte dazu aber Nein. Nun wird im Entwurf einer Beschlussvorlage für die Runde von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten an diesem Montag auch eine Klassenteilung vorschlagen. Das sei ermutigend, sagte ein Solinger Stadtsprecher. «So schlecht kann unser Vorschlag also nicht gewesen sein.»

Von dpa