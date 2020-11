Neue Anlaufstelle «Childhood-Haus» eröffnet

Düsseldorf (dpa/lnw) - Eine neue Anlaufstelle an der Düsseldorfer Uniklinik soll künftig minderjährigen Opfern von sexuellem Missbrauch und schwerer körperlicher Gewalt helfen. Das «Childhood-Haus» (deutsch: «Kindheitshaus») wurde am Montag eröffnet. Es sei das erste seiner Art in Nordrhein-Westfalen, teilte ein Sprecher des Krankenhauses mit. Geschultes Personal biete Beratungen an. Mediziner und Psychologen, Polizei, die Staatsanwaltschaft und Gerichte sollen in den Räumlichkeiten zusammenarbeiten. Andere «Childhood-Häuser» gibt es den Angaben zufolge bereits in Leipzig, Heidelberg und Berlin.

Von dpa