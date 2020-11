Gestaffelter Schulbeginn für leerere Busse seit Montag

Herne (dpa/lnw) - Zur Vermeidung voller Schulbusse beginnt der Unterricht an den weiterführenden Schulen in Herne seit Montag zu unterschiedlichen Zeiten. Den Start machen am Morgen die Berufskollegs um 7.30 Uhr. Haupt- und Realschulen beginnen dann je nach Jahrgangsstufe um 7.45 Uhr und 8.30 Uhr, Gymnasien und Gesamtschulen um 8.00 Uhr und 8.45 Uhr, wie eine Stadtsprecherin sagte. Die Stundenpläne seien entsprechend umorganisiert worden. Alle 17 weiterführenden Schulen im Stadtgebiet machen mit. Um die Staffelung möglich zu machen, lässt das lokale Nahverkehrsunternehmen HCR (Straßenbahn Herne - Castrop-Rauxel) die sogenannten Einsatzbusse länger fahren.

Von dpa