Holocaust-Leugnerin: 92-Jährige weist Vorwürfe zurück

Berlin (dpa/bb) - Die wiederholt verurteilte Holocaust-Leugnerin Ursula Haverbeck hat in Berlin in einem erneuten Prozess wegen Volksverhetzung die Vorwürfe zurückgewiesen. Die 92-Jährige erklärte am Dienstag zu Beginn der Verhandlung, sie verstehe die «ganze Veranstaltung nicht». Was ihr vorgeworfen werde, sei «aus dem Zusammenhang gerissen, andere Sachen sind falsch».

Von dpa