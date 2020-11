Großeinsatz: Durchsuchungen wegen Drogenhandels in Köln

Köln (dpa/lnw) - In einem Verfahren wegen Drogenhandels im großen Stil haben Polizei, Staatsanwaltschaft und Steuerfahndung am Dienstagmorgen mehrere Objekte in Köln und im Rhein-Erft-Kreis durchsucht. Wie die Polizei mitteilte, läuft der Einsatz mit Spezialeinheiten und Spürhunden seit 6.00 Uhr. Genauere Details waren zunächst noch nicht bekannt.