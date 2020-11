Premieren: Reynas erstes Tor, Richards mit erstem Spiel

Wiener Neustadt (dpa) - Der am vergangenen Freitag 18 Jahre alt gewordene Giovanni Reyna hat in seinem zweiten Länderspiel für die USA sein erstes Tor erzielt. Beim 6:2 (3:1)-Testspielsieg der US-Nationalmannschaft gegen Panama in der Wiener Neustadt war der Profi von Borussia Dortmund am Montag mit einem direkt verwandelten Freistoß zum zwischenzeitlichen 1:1 erfolgreich. Reyna ist mit 18 Jahren und drei Tagen der drittjüngste Torschütze in der Geschichte des US-Nationalteams. Der Jüngste war gleichfalls ein ehemaliger Dortmunder. Christian Pulisic, der bei seinem ersten Länderspieltor 17 Jahre, elf Monate und acht Tage alt war.

Von dpa