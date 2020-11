Frau ohne Mund-Nasen-Schutz will Rathaus nicht verlassen

Gevelsberg (dpa/lnw) - Eine 65 Jahre alte Frau ohne Mund-Nasen-Schutz hat sich in Gevelsberg im Ruhrgebiet nur mit Mühe aus dem Rathaus befördern lassen. Die Frau habe das Gebäude am Montag betreten und sich mehreren Aufforderungen der Mitarbeiter verweigert, eine Maske aufzuziehen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Auch der Aufforderung, das Gebäude zu verlassen, sei sie nicht nachgekommen. Da sie «verbal aggressiv» geworden sei, kamen schließlich Polizisten hinzu und erteilten einen Platzverweis - den die Frau allerdings auch nicht befolgte. Das Ergebnis: Die 65-Jährige kam in Gewahrsam in der Polizeiwache. Am Abend durfte sie wieder gehen.

Von dpa