Räumung auf Schaustellergelände in Düsseldorf

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Stadt Düsseldorf hat mit Hilfe der Polizei auf einem Schaustellergelände am Dienstag eine Räumung vollzogen. Das Gebiet hatte schon in der Vergangenheit im Fokus von Ermittlungen gestanden. Bei der Aktion am Dienstag im Stadtteil Rath sei es unter anderem um eine illegal errichtete Halle gegangen, teilte die Stadt mit. Auch die Staatsanwaltschaft Aachen war beteiligt: Sie ermittelt wegen der Unterschlagung von rund 50 geleasten Fahrzeugen, die zum Teil auf dem Gelände gesehen worden sein sollen, wie ein Sprecher berichtete.