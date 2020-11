IG Metall fordert vier Prozent mehr oder Teillohnausgleich

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Tarifkommission der IG Metall in Nordrhein-Westfalen hat für die im Dezember beginnenden Tarifverhandlungen in der Metall-und Elektroindustrie ein Forderungsvolumen von 4 Prozent beschlossen. Das Geld könne demnach für einen Teilentgeltausgleich bei einer Verkürzung der Arbeitszeiten verwendet werden, teilte die Gewerkschaft am Dienstag mit. Ein denkbares Modell sei eine 4-Tage-Woche mit 32 Stunden. In Betrieben, die trotz der Corona-Pandemie in einer guten wirtschaftlichen Situation seien, könne das Forderungsvolumen zur Stärkung der Einkommen eingesetzt werden. Die Arbeitgeber wiesen die Forderung als «fernab der Realität» zurück.

Von dpa