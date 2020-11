Nach Tanklasterbrand: A40 und Bahnstrecke tagelang gesperrt

Mülheim (dpa/lnw) - Pendler zwischen Duisburg und Essen müssen in den ersten beiden Dezemberwochen mit längeren Fahrzeiten rechnen. Wegen Bauarbeiten an den Eisenbahnbrücken nach dem Tanklasterbrand wird die A40 zwischen Kreuz Kaiserberg und Mülheim-Styrum in beiden Richtungen voll gesperrt. Das betreffe den Zeitraum vom 4. Dezember, 20.00 Uhr, bis zum 14. Dezember, 5.00 Uhr. Außerdem wird die Bahnstrecke zwischen Duisburg und Essen gesperrt, allerdings schon zwei Tage früher, und zwar am 2. Dezember, 23.00 Uhr. Sie endet am 7. Dezember um 4.00 Uhr, wie DB Regio NRW und der Landesbetrieb Straßenbau am Dienstag mitteilten.

Von dpa