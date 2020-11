Mascarell: «Wir wollten vom ersten Moment an helfen»

Düsseldorf (dpa) - Mannschaftskapitän Omar Mascarell vom Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 hat sich gegen die öffentliche Kritik gewehrt, dass sich nicht alle Profis für einen erneuten Verzicht auf einen Teil des Gehalts ausgesprochen hätten. «Es war definitiv nicht so, wie in einem Medium geschildert. Wir als Mannschaft wollten dem Verein vom ersten Moment an helfen», sagte Mascarell dem TV-Sender Sport1.