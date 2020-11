SPD und Grüne wollen Etat ändern

Düsseldorf (dpa/lnw) - Kostenloses Kinder-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr, ein milliardenschweres Investitionsprogramm für Bildung und Klimaschutz bis hin zum Kauf des Hambacher Waldes: SPD und Grüne haben am Dienstag unabhängig voneinander zahlreiche Änderungsanträge zum Haushaltsplan des Landes für das kommende Jahr angekündigt. Beide Oppositionsfraktionen übten dabei heftige Kritik am Umgang mit dem 25 Milliarden Euro schweren Corona-Rettungsschirm des Landes. Die SPD warf der Regierung vor, dass das dringend benötigte Geld an vielen Positionen bisher noch nicht abgeflossen sei und somit nicht bei den Menschen ankomme. Die Grünen fordern umfangreichere Investitionen, mit denen das Land NRW neue Konjunkturimpulse setzten könnte.

Von dpa