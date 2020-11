Großvater wird mit Enkelin auf Fußgängerüberweg angefahren

Hückeswagen (dpa/lnw) - Ein zwei Jahre altes Mädchen und ihr 61 Jahre alter Opa sind in Hückeswagen im Oberbergischen Kreis von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Großvater hatte seine Enkelin nach Angaben der Polizei am Montag gerade auf dem Arm und wollte eine Straße an einem Fußgängerüberweg überqueren. Ein 45-Jähriger erfasste die beiden allerdings mit seinem Wagen mittig auf der Fahrbahn. Opa und Enkelin kamen mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser. Wie es zu dem Zusammenstoß kommen konnte, war zunächst unklar.

Von dpa