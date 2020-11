2200 Zöllner bei Schwarzarbeit-Kontrolle in Abfallwirtschaft

Bonn (dpa) - Bundesweit 2200 Zöllner haben mit Razzien der Abfallwirtschaft auf den Zahn gefühlt. Die Beamten kontrollierten in fast 500 Firmen, ob es dort Schwarzarbeit oder illegale Beschäftigung gab, wie die Generalzolldirektion am Donnerstag in Bonn mitteilte. An der bundesweit koordinierten Aktion vor einer Woche (am 10. November) nahmen die regionalen Hauptzollämter teil - ob in Singen, Gießen, Erfurt oder Köln. Es ging unter anderem um Entsorgungsfachbetriebe, Recyclingfirmen, Containerdienste sowie Altkleider- und Autoverwerter.

Von dpa