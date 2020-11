Ministerium: 200 islamistische Gefährder: Szene angespannt

Düsseldorf (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen sind zurzeit von den Sicherheitsbehörden 200 Menschen als islamistische Gefährder und 178 als «Relevante Personen» eingestuft. Von den Gefährdern sei aktuell «eine hohe zweistellige Zahl «aktionsfähig»», so das Innenministerium in einem Bericht an den Landtag. Dabei handele es sich um diejenigen Gefährder, die sich gegenwärtig weder in Haft befinden noch im Ausland aufhalten und mutmaßlich nicht in Kriegsgebieten getötet wurden.

Von dpa