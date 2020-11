Zu dem Unfall sei es schon am Montagmorgen auf der Annette-von-Droste-Hülshoff-Straße in Roxel gekommen, berichtete die Polizei am Mittwoch. Das Mädchen sei auf dem Weg zum Schulbus gewesen.

Auf einem rot markierten Radweg habe sie eine Straße kreuzen wollen. Auf der Kreuzung sei die 14-Jährige dann allerdings von einem Auto erfasst und leicht verletzt worden. Ihr Fahrrad war nicht mehr fahrtüchtig. „Der Autofahrer stieg kurz aus, sagte, dass das Mädchen auf der falschen Seite fahren würde, richtete ihren Fahrradlenker und fuhr davon“, berichtete die Polizei.

Sie sucht nun nach dem Unbekannten: