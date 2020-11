Haan (dpa/lnw) - Nachdem ein zwölfjähriger Junge in Haan bei Düsseldorf von einem umstürzenden Baum lebensgefährlich verletzt wurde, ermittelt die Polizei. Es werde geprüft, ob der Besitzer des Baumes sich wegen fahrlässiger Körperverletzung schuldig gemacht habe, teilte ein Polizeisprecher am Mittwoch in Mettmann mit.

Von dpa