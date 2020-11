Mindestens 53 Corona-Impfzentren in NRW geplant

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Landesregierung plant mit Blick auf einen möglichen Impfstoff gegen das Coronavirus mindestens 53 Impfzentren in Nordrhein-Westfalen. In jedem Kreis beziehungsweise jeder kreisfreien Stadt solle zumindest ein Impfzentrum für die Bürger entstehen, teilte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Mittwoch mit. Darüber hinaus sollen die Impfzentren durch mobile Teams ergänzt werden, die insbesondere für Impfungen pflegebedürftiger Menschen eingesetzt werden könnten.