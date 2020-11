DFB-Pokalspiel Ulm gegen Schalke 04 in Gelsenkirchen

Frankfurt/Main (dpa) - Der Deutsche Fußball-Bund hat am Mittwoch dem Antrag des SSV Ulm 1846 zugestimmt, das DFB-Pokal-Spiel gegen den FC Schalke 04 am 22. Dezember (18.30 Uhr) in Gelsenkirchen auszutragen. Grund für den Antrag der Ulmer waren die wegen der Coronavirus-Pandemie fehlenden Zuschauer und die zu dieser Jahreszeit unvorhersehbaren Platzverhältnisse im Donaustadion, das nicht über eine Rasenheizung verfügt. Als Ausgleich hofft der Fußball-Regionalligist auf ein heimisches Testspiel gegen den Bundesligisten, sobald wieder Fans zugelassen sind.