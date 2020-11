Fußgänger trägt Straßenschild «zur eigenen Sicherheit»

Kreuzau (dpa/lnw) - Angeblich nur zur eigenen Sicherheit hat ein 39-Jähriger am Rand der Eifel in Kreuzau ein Straßenschild mit sich herumgetragen. So sei er in der Dunkelheit trotz seiner dunklen Kleidung besser sichtbar, erklärte der Fußgänger in der Nacht zum Mittwoch einer Polizeistreife, die ihn angehalten und auf das Schild angesprochen hatte. Die Beamten hätten das Straßenschild dennoch sichergestellt und den leicht alkoholisierten Dürener wegen Diebstahls angezeigt, berichtete ein Polizeisprecher.

Von dpa