Laumann: Corona-Dynamik gebrochen, aber Niveau zu hoch

Düsseldorf (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen ist die Dynamik der Corona-Pandemie nach Ansicht von Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) gebrochen. So sei die Wochen-Inzidenz leicht rückläufig. «Wir haben aber noch ein viel zu hohes Niveau, wenn wir die Gesundheitsversorgung langfristig aufrecht erhalten wollen», sagte Laumann am Mittwoch im Landtag in Düsseldorf.

Von dpa