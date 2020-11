26-Jährige konnte nicht warten: Auf Güterzug aufgesprungen

Osnabrück/Bissendorf (dpa) - Weil eine 26-Jährige ihren Regionalzug nach Bielefeld verpasst hat, ist sie in Osnabrück kurzerhand auf einen Güterzug aufgesprungen. Wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte, wollte die Frau am Mittwochnachmittag mit dem Zug vom Hauptbahnhof Osnabrück nach Bielefeld fahren. Sie war aber zu spät am Bahnsteig und verpasste den Zug. Auf die nächste Verbindung wollte sie nicht warten, sprang spontan auf den haltenden, leeren Autotransportzug und fuhr bei bis zu Tempo 100 mit.

Von dpa