Laschet soll vor Merkel-Treffen informieren: Sondersitzung?

Die Grünen bitten Laschet in ihrem Brief, den Landtag bei seiner regulären Sitzung am Mittwochvormittag zu informieren und debattieren zu lassen - wenige Stunden vor der Schalte mit Merkel. Sollte das nicht klappen, wollen sie eine Sondersitzung am Dienstag. Dem schloss sich die SPD-Fraktion an. Da die Länder bis Anfang der Woche einen eigenen Vorschlag für das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie vorlegen wollen, könnte Laschet das Parlament darüber informieren. Er hatte bislang eine nachträgliche Unterrichtung angekündigt.

Diese wäre aus Sicht der Grünen aber «keine hinreichende Beteiligung des Parlaments», wie es im Schreiben an Laschet heißt. Auch die SPD dringt in ihrem Brief an den Ministerpräsidenten darauf, dass der Landtag über die Maßnahmen debattieren müsse - bevor sie verabschiedet werden.

Bei einem Treffen der Ministerpräsidenten mit Merkel am Montag hatte es Streit um die Vorschläge des Bundes gegeben. Entscheidungen wurden auf kommende Woche vertagt.