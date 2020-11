Polizeigewerkschaft in Sorge: „Wir sind schon jetzt am Limit“

Hunderte Versammlungen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen hat es bislang in NRW gegeben. Das berichtete Innenminister Herbert Reul (CDU) am Donnerstag im Innenausschuss des Landtags. Allein zwischen Mitte März und Anfang September seien 350 Versammlungen in Zusammenhang mit Corona angemeldet worden, ehe die Zählung „aufgrund des Abflauens der Proteste“ vorerst eingestellt wurde. Seit Mitte Oktober gebe es wöchentlich ein Lagebild des Landeskriminalamts. Demnach verzeichnete die Polizei seitdem 26 Einzelversammlungen gegen Corona-Schutzmaßnahmen – inklusive nachgemeldeter Demos aus dem Monat September. Die Spitzenwerte: In Düsseldorf kamen am 20. September nach Polizeiangaben 5000 De­mons­tranten zusammen, in Dortmund 1100 am 18. Oktober und in Münster 1000 am 12. September. Zudem gebe es in Mön­chengladbach und Krefeld Versammlungsreihen, die im Wochentakt über die Bühne gingen. sb