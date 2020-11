Viele Flüchtlinge finden in der Corona-Krise keinen Job

Düsseldorf (dpa/lnw) - Flüchtlinge haben in der Corona-Pandemie schlechte Karten am Arbeitsmarkt. Im Oktober waren in Nordrhein-Westfalen rund 74 000 Flüchtlinge arbeitslos gemeldet und damit 25 Prozent mehr als im Vorjahresmonat, wie die Regionaldirektion der Arbeitsagentur am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte. Bei allen Beschäftigungslosen lag der Anstieg lediglich bei 20,8 Prozent - die widrigen Umstände am Arbeitsmarkt trafen die Flüchtlinge also überproportional hart. Ein Grund hierfür: Zugewanderte arbeiten häufig in der Gastronomie oder in Hotels - diese Branchen sind in der Pandemie besonders gebeutelt.

Von dpa