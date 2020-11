Mann gerät in Gegenverkehr und wird tödlich verletzt

Oelde (dpa/lnw) - Ein 60 Jahre alter Autofahrer ist in Oelde (Kreis Warendorf) in den Gegenverkehr geraten und tödlich verletzt worden. Er sei frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug einer 70-Jährigen zusammengestoßen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Feuerwehrleute befreiten den 60-Jährigen aus dem Wrack. Ein Rettungshubschrauber flog den Mann in eine Unfallklinik, wo er starb. Die 70-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden im Wert von rund 70 000 Euro. Warum der Mann in den Gegenverkehr geriet, war noch unklar.

