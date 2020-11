Stichwaffen-Angriff: Mordkommission eingerichtet

Oberhausen (dpa/lnw) - Nach dem Angriff mit einer Stichwaffe auf vier Menschen in Oberhausen gehen die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft weiter. Die Polizei habe eine Mordkommission eingerichtet, sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen. In der Nacht zu Freitag hätten die Ermittler erste Erkenntnisse gesammelt. Demnach gehen die Behörden bei dem Angriff von einem familiären Hintergrund aus.

Von dpa