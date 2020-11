Rüttgers fordert Holocaust-Museum in Deutschland

Köln (dpa/lnw) - Der frühere NRW-Ministerpräsident Jürgen Rüttgers (CDU) fordert die Einrichtung eines Holocaust-Museums in Deutschland. Ein Ort wie die israelische Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem fehle hierzulande, sagte Rüttgers der «Kölnischen Rundschau» (Freitagausgabe). Zudem solle der Besuch einer «Stätte der Erinnerung an die NS-Verbrechen» für jeden Schüler Pflicht sein. Es gebe einen «Bodensatz von Antisemitismus in diesem Land».