Kita-Leiterin in Hagen soll Kindern Gewalt angetan haben

Hagen (dpa/lnw) - Die Leiterin einer Kita in Hagen wird verdächtigt, mehreren Kindern körperliche und psychische Gewalt angetan zu haben. Man habe die Ermittlungen nach Anzeigen mehrerer Eltern aufgenommen, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Kripo müsse nun verifizieren, ob die Vorwürfe zutreffend seien und was genau in der Einrichtung passiert sei, sagte ein Sprecher. Die mutmaßlich betroffenen Kinder sind nach bisherigen Erkenntnissen zwischen zwei und acht Jahre alt. Die Kindertagesstätte wurde mittlerweile geschlossen.

Von dpa