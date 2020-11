Corona-Verstöße in Monheimer Shisha-Bar: Polizei wird fündig

Monheim (dpa/lnw) - Bei einer Kontrolle wegen Verstößen gegen die Corona-Schutzverordnung sind Polizisten in einer Shisha-Bar in Monheim auf elf Kilo unversteuerten Tabak gestoßen. Der Betreiber hatte die Bar nach dem Auftauchen der Polizei fluchtartig verlassen, wie ein Polizeisprecher am Freitag mitteilte.