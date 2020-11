Die großen Energieversorger rücken näher zusammen

Die beiden Versorger sind bereits miteinander verflochten. Westenergie hält 20 Prozent an RheinEnergie, Haupteigentümer ist mit 80 Prozent die Stadt Köln. Gemeinsam gehört ihnen der Versorger Rhenag, der bereits zahlreiche Beteiligungen an Stadtwerken hält. Bisher ist Westenergie mit zwei Dritteln des Grundkapitals Mehrheitseigentümer. Künftig soll RheinEnergie die Mehrheit an der Rhenag übernehmen. Gleichzeitig will Westenergie ihre Anteile an RheinEnergie moderat erhöhen, wie es in der Mitteilung heißt.

Westenergie versorgt nach eigenen Angaben über 6,6 Millionen Menschen in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen mit Strom, Gas, Wasser und Breitbandinternet. In der von RheinEnergie abgedeckten Region leben 2,5 Millionen Menschen. Die Vorstände haben den Angaben zufolge einer eine Grundlagenvereinbarung unterzeichnet. Jetzt seien Gespräche mit den Kommunen und Stadtwerken geplant. Die neue Struktur solle Anfang 2022 starten.