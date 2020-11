Syrer verprügelt: 24-Jähriger in Untersuchungshaft

Hagen (dpa/lnw) - Nach einer Attacke auf den Bewohner einer Unterkunft für Asylbewerber in Schwelm hat die Polizei einen 24-Jährigen festgenommen. Nach Ermittlungen des Staatsschutzes sei von einer politisch motivierten Tat auszugehen, teilte die Polizei in Hagen am Freitag mit. Der polizeibekannte 24-Jährige soll vor anderthalb Wochen zusammen mit zwei anderen Männern nachts zunächst vor dem Heim randaliert und mit Stangen auf Verkehrsschilder eingeschlagen haben. Als ein 21-Jähriger daraufhin aus dem Gebäude kam, sollen die Randalierer einen Streit provoziert und auf ihn eingeschlagen haben. Der Syrer erlitt leichte Verletzungen. Der Hauptverdächtige sitzt wegen gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft.

Von dpa