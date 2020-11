1. FC Köln mit Andersson gegen dessen Ex-Club Union Berlin

Köln (dpa) - Fußball-Bundesligist 1. FC Köln kann am Sonntag mit Stürmer Sebastian Andersson gegen dessen Ex-Club 1. FC Union Berlin planen. «Bei ihm gehe ich davon aus, dass er zum Kader gehören wird», sagte FC-Coach Markus Gisdol am Freitag. Dem Schweden waren in der Länderspielpause freie Gelenkkörper im Knie entfernt worden. Ob Andersson im achten Saisonspiel erneut von Beginn an auflaufen kann, ist aber unklar.

Von dpa