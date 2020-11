Forderungen nach Hambi-Kauf: Agrarministerin zurückhaltend

Bei den Beratungen über den Landeshaushalt 2020 will die Fraktion der Grünen im Landtag den Kauf des Hambacher Forstes beantragen, der dem Energiekonzern RWE gehört. Sie veranschlagt dafür 6,5 Millionen Euro, wie sie in dieser Woche mitgeteilt hatte. Zuvor hatte auch die Umweltorganisation BUND von der Landesregierung gefordert, Hambi zurückzukaufen. Auch solle das Gebiet am Rande des Braunkohletagebaus Hambach mit anderen Waldbereichen in der Nähe vernetzt werden.

Als Hambi war das Waldstück zum Symbol der Protestbewegung gegen Abbau und Verstromung von Braunkohle geworden. Der Hambacher Forst gehört bereits seit den 1970er Jahren dem Stromerzeuger RWE. Der Betrieb des Tagebaus Hambach soll 2029, die Kohleverstromung insgesamt 2038 enden. Fest steht, dass der seit Jahren umkämpfte Hambacher Wald erhalten bleiben soll. Die endgültige Fassung der Leitentscheidung des Landes zur Entwicklung der Braunkohletagebaue im Rheinischen Revier soll im Frühjahr 2021 beschlossen werden.