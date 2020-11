Drei Jahre nach Räumung: Baugenehmigung für «Hannibal»

Dortmund (dpa/lnw) - Drei Jahre nach der Räumung eines großen Wohnkomplexes in Dortmund hat die Stadt dem Besitzer eine neue Baugenehmigung erteilt. Das teilte die Kommune am Freitag mit. Der sogenannte Hannibal im Stadtteil Dorstfeld musste im September 2017 auf Anweisung der Stadt wegen gravierender Brandschutzmängel innerhalb von wenigen Stunden geräumt werden. Viele der damals 750 Bewohner kamen kurzfristig bei Freunden oder Bekannten unter. Die Stadt richtete in einer Sporthalle eine Notunterkunft ein.

Von dpa