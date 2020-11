Oberarzt soll todbringende Medikamente verabreicht haben

Essen (dpa/lnw) - Ein Oberarzt (44) der Essener Uniklinik soll zwei schwerstkranken Männern in deren letzter Lebensphase vorsätzlich Medikamente verabreicht hat, die zu deren sofortigem Tod führten. Die Polizei wirft ihm Totschlag vor. Er kam in Haft. Eine Mordkommission ermittelt. Der Beschuldigte habe nur zu einem Fall Angaben gemacht, berichtete die Polizei Essen am Freitag. Er habe angegeben, das weitere Leiden des Patienten und seiner Angehörigen beenden zu wollen.

Von dpa