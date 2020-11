Kölner Polizei rüstet Videoanlagen mit Rollos nach

«Die Verfassung schützt die Meinungs- und die Versammlungsfreiheit als ganz wesentliche Grundrechte. Durch die neue Technik können sich Versammlungsteilnehmer selbst vergewissern, dass sie bei der öffentlichen Meinungskundgabe von der Polizei über die Videoanlagen nicht beobachtet werden», erklärte Polizeipräsident Uwe Jacob.

Das Verwaltungsgericht Köln hatte im März entschieden, dass die Polizei die Überwachungskameras an einem bestimmten Platz während einer Versammlung nach außen erkennbar abdecken müsse (AZ: 20 L 453/20). Bereits die Präsenz der Kameras und die Möglichkeit staatlicher Beobachtung entfalteten eine abschreckende und einschüchternde Wirkung auf Versammlungsteilnehmer und griffen in deren Recht aus Artikel 8 Absatz 1 Grundgesetz ein, sich frei zu versammeln. Die Versammlungsfreiheit schütze nicht nur die Teilnahme an einer Versammlung, sondern auch die Art und Weise der Teilnahme.