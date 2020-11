Schwerte (dpa/lnw) - Die Polizei hat in Schwerte eine Party beendet, die nicht den Corona-Maßnahmen entsprach. Dabei wurden Betäubungsmittel sichergestellt, wie die Polizei Unna am Samstag mitteilte. In den frühen Morgenstunden hatten die Beamten Hinweise auf verdächtige Personen in einem Firmengebäude bekommen.

Von dpa