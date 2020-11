Seeed gewinnen Auszeichnung «Beste Band» bei «1Live Krone»

Köln (dpa) - Die Dancehall-und Reggaeband Seeed hat beim Radiopreis «1Live Krone» die Auszeichnung als beste Band gewonnen. Mit einer Videobotschaft aus dem Homeoffice bedankten sich die Musiker («Dickes B») am Samstag bei ihren Fans, die vorher für sie abgestimmt hatten. Lead-Sänger Peter Fox (49) hielt eine Ansprache im Stil eines Präsidenten. Darin bedankte er sich bei den Rundfunkanstalten dafür, dass sie die Musik von Seeed auch «bis in den Kreis Lippe» übertragen. Ursprünglich kommt die mehrköpfige Band aus Berlin. Bereits 2013 hatten sie den Preis als beste Band bei «1Live Krone» gewonnen. In der Kategorie nominiert waren außerdem Giant Rooks, Leoniden, Milky Chance und Von Wegen Lisbeth. Die Preisverleihung fand dieses Jahr ohne Gala statt. Sie wurde live im WDR-Radio «1Live» und im Stream im Internet übertragen.

Von dpa