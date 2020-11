Bielefelder Krisenstab-Chef: «Die Zahlen sinken nicht»

Bielefeld (dpa/lnw) - Die aktuellen Infektionszahlen sprechen aus Sicht des Bielefelder Krisenstabes für eine Beibehaltung der bisherigen Corona-Maßnahmen. «Das Positive ist: Die negative Dynamik von Oktober ist fast ausgebremst», erklärte der Leiter des Gremiums, Ingo Nürnberger, am Samstag. «Das Problem: Die Zahlen sinken nicht. Das spricht auf jeden Fall dafür, die bisherigen Lockdown-Maßnahmen beizubehalten», erklärte er. Bielefeld meldete am Samstag 140 Neuinfektionen. Das sei «ein unschöner Tagesrekord», so Nürnberger.

Von dpa