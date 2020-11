Köln (dpa/lnw) - In Köln sind in einem Park mehrere Menschen aus Solidarität mit den Protesten gegen die Rodungsarbeiten im Dannenröder Forst in einen Baum geklettert. Eine nicht angemeldete Versammlung, von der die Aktion am Sonntag begleitet wurde, löste die Polizei zunächst auf.

Von dpa