Köln mit Andersson: Bruns könnte Zweitjüngster werden

Bei den stark ersatzgeschwächten Berlinern - unter anderem musste auch Routinier Christian Gentner wie erwartet passen - sitzt mit Mathis Bruns ein 16-Jähriger auf der Bank. Wäre Dortmunds Youssoufa Moukoko am Samstag bei Stadtrivale Hertha BSC nicht eingewechselt worden, hätte Bruns im Falle einer Einwechslung der jüngste Spieler in der Liga-Historie werden können. So würde der im März 2004 geborene Innenverteidiger in dieser Liste zumindest Rang zwei einnehmen.