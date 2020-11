Schusswechsel mit Polizei in Meckenheim: Schütze betrunken

Meckenheim (dpa) - Der nach einem Schusswechsel mit Spezialeinsatzkräften in Meckenheim bei Bonn gestorbene 44-Jährige soll unter Alkoholeinfluss gestanden haben. Hierauf gebe es entsprechende Hinweise, sagte ein Polizeisprecher am Montagvormittag in Bonn. Am Vorabend hatten Anwohner die Polizei alarmiert, weil der Mann auf der Straße randaliert und um sich geschossen hatte. Als ein Streifenwagen eintraf, schoss der Mann und verletzte einen Polizisten an der Hand.

Von dpa