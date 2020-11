Laumann gegen Impfpflicht: Freiwillige reichen

Düsseldorf (dpa/lnw) - NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) lehnt eine Impfpflicht ab. Es werde die Strukturen bereits voll beanspruchen, «die zu impfen, die geimpft werden wollen», sagte Laumann am Montag in Düsseldorf. Nach Umfragen seien 70 Prozent der Deutschen entschlossen, sich impfen zu lassen - «daher bin ich da ganz relaxed», so Laumann. Sollten die Impfstoffe so effektiv sein, wie angekündigt, werde man mit den Freiwilligen eine Herdenimmunität erreichen.

Von dpa