ISS Dome stünde in Düsseldorf als Impfzentrum bereit

Düsseldorf (dpa/lnw) - In der Landeshauptstadt Düsseldorf stünden die Veranstaltungshalle ISS Dome und die Messe als Impfzentrum bereit. Das sagten ein Sprecher der städtischen Tochter D.Live und eine Sprecherin der Messegesellschaft am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Eine offizielle Anfrage der Verwaltung gebe es aber noch nicht, so die Betreiber des ISS Dome. Bei der Stadt selbst hieß es, dass es noch keine Entscheidung über die Zentren gebe. Hintergrund: Die Kommunen warten noch auf genaue Angaben des Gesundheitsministeriums, wie die Zentren aussehen sollen.