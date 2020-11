BGH verhandelt Revision nach Düsseldorfer Wehrhahn-Anschlag

Karlsruhe (dpa) - Bei einem Anschlag auf eine Gruppe Sprachschüler am Düsseldorfer S-Bahnhof Wehrhahn wurden am 27. Juli 2000 zehn Menschen teils lebensgefährlich verletzt, ein ungeborenes Baby starb - aber ein später Prozess endete mit einem Freispruch für den Verdächtigen. Jetzt verhandelt der Bundesgerichtshof (BGH) am Donnerstag über die Revision der Staatsanwaltschaft. Das geht aus der Terminplanung der obersten Strafrichter in Karlsruhe hervor. Ob am selben Tag auch schon das Urteil verkündet wird, ist offen. Zuerst hatte die «Rheinische Post» darüber berichtet. (Az. 3 StR 124/20)

Von dpa